Provinciebestuur weigert windturbines bij Malle en Zoersel: "Gezoem van de molens zou enorm hinderlijk zijn"

Op een industrieterrein tussen Malle en Zoersel zouden 4 windturbines komen van 200 meter hoog. Dat terrein is omgeven door woonwijken, waardoor velen de plek niet geschikt vinden. “Het is heel belangrijk dat je groene energie op de juiste plaats zet. Je kan ze langs een kanaal of snelwegen zetten, maar niet langs woonwijken”, zegt Lieve Decorte van de plaatselijke burgerbeweging Windstil.