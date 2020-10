Psycholoog Elke Geraerts over mogelijke nieuwe maatregelen: "Grote gevolgen voor thuiswerkers en eenzame mensen"

"Ik vrees dat we het zullen moeten aankunnen, maar je ziet dat mensen veel meer met stress, angsten en hopeloosheid zitten", vertelt Geraerts. "Ook die uitzichtloosheid frustreert iedereen. Door het thuiswerken raken veel werknemers onthecht van hun organisatie of werkplek. Je hebt die betrokkenheid met collega's veel minder. Dat heeft grote gevolgen: burn-outs of bore-outs, energieklachten omdat mensen het niet meer kunnen opbrengen om zich te concentreren op het werk... Eens je daarin terechtkomt, wordt dat een vicieuze cirkel."

Volgens de psycholoog valt de waarde van je collega's fysiek zien niet te onderschatten. "De lockdown in maart heeft aangetoond dat de mens écht een sociaal dier is. We houden van die kleine babbel aan het koffieapparaat. Voor veel mensen gebeurt dat al niet meer sinds maart. Voor heel wat bedrijven blijft thuiswerken ook tot 1 januari de regel."