Albert en Paola "verheugd" over ontmoeting Filip en Delphine: "Het begin van betere tijden voor ons allen"

"Je kan doemdenken en zeggen dat het al veel eerder had moeten gebeuren, maar het gebeurt nu. Een koning en een koningin moeten zich altijd door mensen laten omringen die hen advies geven want hun macht is erg beperkt. Ze hebben hoogstens een moreel gezag. Een koning of koningin kan niet zomaar doen wat hij of zij wil. Als ze het in het verleden al eens deden, kregen ze meteen de hele pers en de hele politiek over zich heen."