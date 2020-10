Rusland wil laatste verdrag inzake beperking kernwapenarsenalen met de VS met een jaar verlengen

Het New START-verdrag werd in 2010 ondertekend door voormalig president Barack Obama en diens toenmalige Russische tegenhanger Dmitri Medvedev, een medestander van huidig president Poetin. Het verdrag beperkt het aantal kernwapens dat de VS en Rusland mogen bezitten tot 1.550 kernkoppen en 700 raketten en bommenwerpers. Het was de opvolger van de vroegere SALT- en START-verdragen inzake de beperking van strategische kernwapens.

New START is het laatste nog bestaande kernwapenverdrag tussen Amerika en Rusland. Vorig jaar is het INF-verdrag dat Ronald Reagan en Mikhail Gorbatsjov in 1987 ondertekenden over de beperking van de kernraketten voor de middellange afstand afgelopen zonder opvolging.

Onder president Donald Trump stond de VS erop dat ook andere grootmachten zoals China bij toekomstige kernverdragen betrokken zouden worden, maar Rusland vindt dat onwerkbaar omdat Peking dat tot nu toe altijd geweigerd heeft. China is overigens een kleine kernmacht vergeleken met de VS en Rusland.