School in Brugge overweegt schoolreglement aan te passen na ophef omdat enkel meisjes oorringen mogen dragen

Adjunct-directeur van de school Tiny D’hondt vindt het jammer dat dit ontploft is op Twitter. Want de leerling stelde die vraag al aan het begin van het schooljaar. “Een schoolreglement kan je niet zomaar aanpassen. We wilden ook de eigenheid van de school niet verliezen. We zijn het ermee eens dat het hele reglement een beetje verouderd is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen inspraak krijgen, maar het maken van aanpassingen vraagt natuurlijk wat tijd. De mensen van de leerlingenraad hadden trouwens al enkele voorstellen uitgewerkt.”