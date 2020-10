Kinderen uit Ieper kunnen Sint-Maarten verwelkomen vanuit auto: "We organiseren een drive-in"

Een stoet door de stad met honderden kinderen langs de kant? Dat kan nooit op een coronaveilige manier georganiseerd worden. Daarom komt de stad Ieper nu met een nieuw idee: een drive-in. "We vinden het belangrijk dat de kinderen uit onze stad Sint-Maarten kunnen verwelkomen", zegt schepen van Evenementen, Diego Desmadryl (Open Ieper). "We gaan een hele brede weg verkeersvrij maken. De mensen zullen daar met hun auto naast elkaar kunnen staan. Zo kunnen ze met hun kinderen in de auto blijven zitten, terwijl Sint-Maarten zijn intrede doet. Het zal minder groots zijn dan andere jaren, maar we willen het zeker een kans geven."

In totaal zullen er 900 auto's langs het parcours van Sint-Maarten kunnen staan. Wie erbij wil zijn, zal een plaats moeten reserveren.