Strijdende partijen in Jemen ruilen meer dan 1.000 gevangenen

VN-bemiddelaar Martin Griffiths noemt de operatie een "luchtbrug van hoop". Volgens Griffiths zullen de vredesonderhandelingen doorgaan met als doel een definitief staakt-het-vuren te bereiken tegen eind dit jaar.

De oorlog in Jemen duurt nu al meer dan zes jaar en is al lang in een patstelling belandt. De sjiitische Houthi's controleren een groot deel van het noordwesten van het land met de hoofdstad Sanaa. Het zuiden met de havenstad Aden is in handen van zuidelijke separatisten en regeringstroepen, en een groot deel van het oosten wordt gecontroleerd door lokale milities en sommige gebieden zijn steunpunten van jihadistische groepen zoals Al Qaeda of IS.