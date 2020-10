Farmabedrijf Takeda werkt in ons land aan plasmabehandeling voor COVID-19

Het klinkt veelbelovend, maar woordvoerder Stefaan Fiers wil de verwachtingen nog wat temperen. "We zitten nog maar in een klinische studie, de werkbaarheid is nog niet bewezen, die moeten we nu afwachten. Dan is er de vraag of de autoriteiten hun toestemming zullen geven. En we willen toch ook benadrukken dat de behandeling niet voor iedereen is. Het is een plasmabehandeling, we zijn dus afhankelijk van de hoeveelheden plasma die gedoneerd wordt door genezen patiënten en die we kunnen verwerken. Het is echt de bedoeling om ernstig zieke mensen te helpen."

Over hoeveel de behandeling zou kosten, kan Fiers nog niet veel zeggen. "Het is veel te vroeg om over prijzen te spreken, we moeten eerst fase 3 afwachten. Maar de farmasector beseft wel dat er in deze crisis naar hen gekeken wordt voor oplossingen, en dat dat ook betekent dat dat aan een redelijke prijs moet gebeuren."