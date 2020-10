Betogers met Armeense vlaggen blokkeren grenzen in ons land en dat heeft alles te maken met conflict in Nagorno-Karabach

Maar waar draait het nu precies om? Al enkele weken laait het "vergeten conflict" tussen Azerbeidzjan en Armenië weer hevig op. Twistpunt is de betwiste regio Nagorno-Karabach. Op het einde van de jaren '80 woedde er al een bloedige oorlog: het gebied ligt immers in Azerbeidzjan, maar de inwoners zijn vooral etnische Armeniërs en die eisten de onafhankelijkheid op. In 1994 kwam het wel tot een vredesbestand, maar erg sterk was dat niet. Door de jaren heen flakkerde het geweld er af en toe opnieuw op.

Zo ook deze zomer. Want de Armeense inwoners willen nog altijd officieel aansluiten bij Armenië en Azerbeidzjan wil nog altijd de controle over het gebied terug. Bovendien wordt er ook op andere niveaus gepokerd over het conflict. Rusland steunt Armenië, Turkije steunt Azerbeidzjan.