Geen debat, maar aparte tv-interviews: Trump weigert complotdenkers te veroordelen, Biden haalt uit naar corona-aanpak

In de Verenigde Staten hebben presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump vannacht apart vragen beantwoord, elk op een andere tv-zender en elk in een andere stad. Normaal was er een debat tussen de twee, maar dat zou online verlopen en Trump wilde dat niet. De coronacrisis was het belangrijkste onderwerp, maar was niet het enige thema waarover de twee kandidaten totaal van mening verschilden. Opmerkelijk was ook dat Trump beweerde de extremistische samenzweringsgroep QAnon niet te kennen, hoewel hij de complotdenkers wel lof leek toe te zwaaien.