Versuz opent pas wanneer álles terug mag: "Het DNA van feesten blijft bestaan"

In de Hasseltse discotheek Versuz staan ​​al zeven maanden geen mensen meer op de dansvloer. Uitbater Yves Smolders gelooft niet meer in een heropening dit jaar. "Sinds maart zijn de deuren gesloten. Er stond nog zoveel op de planning, maar die plannen hebben we van tafel geveegd uit vrees voor een financiële kater."

"Mijn grootste angst is mijn menselijk kapitaal. Dat ben ik stilaan aan het verliezen" zegt Yves Smolders. "We proberen zoveel mogelijk in winterslaap te gaan om deze crisis te overleven. Ik heb zelfs mijn personeel aangeraden om een ​​andere job te zoeken. Zij moeten ook een huis afbetalen hé."