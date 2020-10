Vilvoordse schepenen gaan coronamaatregelen zelf op straat uitleggen

"De klassieke manier van communiceren faalt duidelijk", zegt Cortois. "Het volstaat niet om een persbericht te verspreiden en wat interviews te geven. Je moet zelf naar de mensen toe. En dat is wat we morgen op de markt gaan doen", licht de schepen toe. "We doen dit ook om de meertaligheid op te vangen. We zijn een Vlaamse stad, maar deze uitzonderlijke toestanden vereisen dito maatregelen. En onze schepenen met migratie-achtergrond bereiken veel beter de inwoners die wij anders niet goed kunnen bereiken." Het Corona Informatie Team zal niet alleen op de markt in actie komen, maar ook in de winkelstraten en aan scholen.