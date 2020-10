Bescherming kolenwasserijen 1 en 3 in Beringen worden deels opgeheven

Kolenwasserijen 2 en 4 zijn al langer opgeknapt, maar over de twee andere wasserijen 1 en 3 was er lange tijd geen duidelijkheid. De vorige Vlaamse regering gaf al aan dat ze kolenwasserijen 1 en 3 helemaal wilden deklasseren. Nu is beslist om dat maar gedeeltelijk te doen. Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA): "We gaan de sokkel behouden en de grootsheid van het gebouw moet ook behouden blijven. Er kan dus iets in de plaats komen van kolenwasserijen 1 en 3. De opheffing van de bescherming kan pas gebeuren als we weten wat er in de plaats komt."