Vlaanderen wil 4.000 ha extra bos aanplanten, met hulp van verenigingen en bedrijven

Wie wil meewerken aan een bosrijke omgeving kan zich via de website plantjeeigenbos.be registeren. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om ‘hun bosje’ te planten tijdens een georganiseerde plantactie in de buurt of om een eigen stuk grond van minimaal 10 meter op 10 te bebossen. Tijdens de lancering van het project in Hasselt gaven de jongens van scoutsgroep Sint-Martinus alvast het goede voorbeeld. “We hebben van de stad een stukje grond gekregen vlakbij onze jeugdlokalen dat we zelf mogen bebossen”, zegt leider Sam Lambrechts. “Vandaag planten we symbolisch de eerste bomen en in het voorjaar gaan we echt aan de slag. We hebben niet getwijfeld om hieraan mee te doen. Het idee dat we straks als scoutsgroep onze eigen bos hebben is heel spannend.”