Voor het eerst in 102 jaar sluit Kluisbergs wielercafé tijdens Ronde van Vlaanderen: "Gezondheid is belangrijker"

De renners zijn volop het parcours aan het verkennen weet Joëlle. Ze heeft gisteren nog Wout Van Aert, Niki Terpstra en Dries Devenyns zien voorbijrijden. Geregeld doen bekende en voormalige coureurs een sanitaire stop in de Oude Hoeve. Ze glundert als ze de namen opsomt. "In 2018 hadden we hier Peter Sagan, dat was een mooie verrassing. Johan Museeuw, Iljo Keisse, Pol Verschuere en Eli Iserbyt komen geregeld langs."