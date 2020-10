VRT NWS-journalist Sofie Demeyer wordt woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

Sofie Demeyer kijkt uit naar de nieuwe uitdaging, ze sluit hiermee een lang en belangrijk hoofdstuk haar carrière af. "Ik werk al sinds mei 1992 voor de VRT. Eerst als redactiemedewerker bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en daarna meer dan 21 jaar als journalist bij het Journaal. Meer dan 28 jaar dus. Het is daarom met pijn in het hart dat ik dit huis van vertrouwen verlaat. Maar zo’n kans om eens aan de andere kant van het nieuws te kunnen staan, wil ik me niet laten ontglippen", zegt Sofie.