Werd 83-jarige man uit Tremelo doodgebeten door eigen hond?

Het was een wandelaar die gisterenmiddag, in natuurgebied De Bolloheide in Tremelo, het lichaam van de 83-jarige man ontdekte. Het slachtoffer was eerder op de dag op zoek naar zijn ontsnapte hond. Mogelijk werd de man, die teruggevonden werd met hondenbeten, aangevallen door zijn eigen hond. Al zou het ook kunnen dat de man onwel is geworden en daarna door zijn hond werd gebeten. Om de precieze doodsoorzaak te achterhalen werd een wetsdokter aangesteld die nu een autopsie zal uitvoeren.