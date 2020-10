Studie van WHO: Antivirusmiddel remdesivir heeft nauwelijks effect op overlevingskansen van  coronapatiënten

De WHO heeft in een klinische studie (Solidarity) de twee geneesmiddelen onderzocht, samen met nog twee andere: interferon, een geneesmiddel dat de celgroei remt en een cocktail tegen het HIV-virus (lopinavir, ritonavir).

Aan het onderzoek namen 11.266 volwassenen deel. Vijfhonderd ziekenhuizen uit dertig landen werkten er aan mee. De resultaten zijn voorlopig, want ze moeten worden voorgelegd aan een groep specialisten. Maar de hoofdauteur, Soumya Swaminathan, is zeker over één ding: hydroxychloroquine en de HIV-combinatie zijn niet doeltreffend. In juni waren de proeven met deze middelen al stopgezet omdat ze geen resultaat opleverden.

De tests met de twee andere geneesmiddelen bleven doorlopen. Maar de voorlopige conclusie is dat ook die middelen, interferon en remdesivir (het middel waarop de meeste hoop gesteld werd), niet afdoende zijn. De geneesmiddelen verkorten de ligtijd niet van een coronapatiënt in het ziekenhuis. Noch laten ze hem of haar langer leven.