Zeven scouts uit Linden besmet met corona, 70 andere leden worden getest

"De tests worden momenteel afgenomen in een speciaal opgericht testcentrum. We moeten dan nog twee dagen wachten op de uitslag. In afwachting daarvan moeten alle betrokkenen in quarantaine verblijven", licht de burgemeester toe. "We hebben hier al wat ervaring mee. Tijdens de eerste coronacrisis was er een uitbraak in een woonzorgcentrum. We hebben ons daarna grondig voorbereid op een nieuwe uitbraak. Het draaiboek lag klaar en komt vandaag van pas", aldus Francken.