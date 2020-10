Zorgen over toenemende eenzaamheid bij ouderen: "Als dit nog lang duurt, zal de schade enorm zijn"

Okra maakt zich zorgen over de groeiende eenzaamheid als gevolg van de coronamaatregelen. De grootste vereniging voor 55-plussers neemt allerlei initiatieven om zoveel mogelijk contact te houden met zijn leden. Toch raken steeds meer ouderen geïsoleerd, omdat ze bang zijn voor het coronavirus en nog maar weinig mensen zien. “Ik maak me vooral zorgen over mensen die niet in een vereniging zitten. Zij dreigen in een compleet isolement te vallen”, zegt Okra-directeur Mark De Soete.