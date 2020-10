Zussen Nele en Lieselot openen café in Gentbrugge: “Spannend afwachten wat het Overlegcomité beslist”

De timing is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Nog maar een week zijn er striktere coronamaatregelen van kracht en nieuwe, strengere regels hangen alweer in de lucht. “Het is spannend. We hebben hard gewerkt om vanavond te kunnen openen. Afwachten dus wat het Overlegcomité gaat beslissen”, vertelt Nele. “Maar we blijven vooral enthousiast. We zijn er al zo lang mee bezig. Zo hebben we twee jaar lang gezocht naar een geschikt pand. Ondertussen heeft alles vorm gekregen en willen er gewoon aan beginnen.”

Het idee om een café te starten, kregen de zussen al toen ze nog samen in de chiro zaten. Na hun universitaire studies vonden ze allebei een baan in hun vakgebied, maar de horecakriebels bleven aanwezig. “Het zat altijd wel in ons achterhoofd”, gaat Nele verder. “Eén dag nadat de gedeeltelijke lockdown van kracht werd, hebben we het huurcontract ondertekend. Aangezien we pas eind augustus in het pand konden trekken, dachten we dat het wel zou meevallen. Nu blijkt dat we dus moeten opstarten in de heropflakkering in plaats van de nasleep van de coronacrisis.”

Toch gaan de zussen er vol goede moed tegenaan. MERINO moet een buurtcafé worden met een beperkte eetkaart met versgemaakte gerechten. “We gaan ons zeker niet laten kennen”, besluit Lieselot. “We hebben onze lessen getrokken uit de vorige ‘lockdown’ en we zullen creatief omgaan met wat er op ons afkomt. Ook al moeten we maaltijden aan huis leveren met de fiets.”