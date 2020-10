"Gitzwarte dag", maar welke steun krijgt de horeca nu cafés en restaurants voor een maand de deuren moeten sluiten?

"Het is een gitzwarte dag voor de horeca." Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen zuchtte eens diep toen de strengere maatregelen bekend werden. Want zijn sector is (opnieuw) zeer zwaar getroffen: cafés en restaurants moeten een maand de deuren sluiten. Er werden "ruimschootse compensaties" beloofd, maar wat weten we al over die steunmaatregelen?