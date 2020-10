Amerikaans begrotingstekort bereikt historisch hoogtepunt wegens coronavirus

Het tekort van de federale staat voor begrotingsjaar 2020, dat liep tot september, loopt op tot 3.132 miljard dollar, maakte het ministerie van Financiën vrijdag bekend. In 2019 ging het nog om 984 miljard dollar. Het tekort is dus ruim verdriedubbeld.

Het tekort is met voorsprong het hoogste ooit in de VS, ruim het dubbele van het vorige record. In 2009, in volle bankencrisis, steeg het tekort tot 1.400 miljard dollar.

Ook de schuld neemt dus toe, tot 26.900 miljard dollar eind september. De kosten daarvan zijn momenteel beperkt, door rentevoeten die de nul benaderen. Maar op lange termijn kan de hoge schuld wel resulteren in lagere budgetten voor onderwijs- en sociale programma's, waarschuwen economen.