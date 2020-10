Armenië en Azerbeidzjan kondigen staakt-het-vuren aan in conflict rond Nagorno-Karabach

Ook vandaag is het tot nieuw geweld gekomen, met doden en gewonden tot gevolg. Maar de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft zijn collega's in Bakoe en Jerevan intussen getelefoneerd en er bij hen op aangedrongen om zich te houden aan het bestand. Frankrijk laat intussen weten dat het akkoord er kwam na Franse bemiddeling, in coördinatie met Rusland en de VS.