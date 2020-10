Corona-uitbraak in Kruisem: "Besmette huisarts volgde mondmaskerrichtlijn niet consequent"

Volgens de contactopsporing zijn tientallen besmettingen terug te brengen op één bepaalde huisarts die zelf ook positief heeft getest. "De huisarts volgde niet consequent de mondmaskerrichtlijn tijdens de consultaties met zijn patiënten", meldt burgemeester Joop Verzele (CD&V) in een persbericht. "Het niet volgen van de mondmaskerrichtlijn is in deze tijden onbegrijpelijk en onverantwoord. De huisarts is zich dan ook bewust van de feiten."