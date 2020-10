Duizenden vrouwen betogen tegen Trump in de Verenigde Staten

De diepgelovige Amy Coney Barrett werd aangeduid om het progressieve icoon Ruth Bader Ginsburg op te volgen, die op 18 september overleed. De Amerikaanse president rekent op de meerderheid van de Republikeinen in de Senaat om de benoeming goedgekeurd te krijgen voor de verkiezingen van 3 november.

Er worden meer dan 100.000 betogers verwacht, volgens de organisatoren van de Vrouwenmars 2020. Er zijn een 430-tal betogingen, van New York, Los Angeles, Chicago tot Ford Lauderdale in Florida. De betogingen zijn geïnspireerd op de betogingen die sinds 2017 ieder jaar plaatsvinden en die miljoenen betogers bijeenbrachten.

Amy Coney Barrett werd afgelopen week gehoord in de Senaat. Ze beloofde dat ze haar geloof gescheiden zou houden van haar werk als rechter. Maar ze weigerde zich wel uit te spreken over enkele brandende kwesties, in de eerste plaats het recht van Amerikanen op abortus. Persoonlijk is de kandidaat-rechter daartegen. Ze liet zelfs verstaan dat het arrest van het Hooggerechtshof uit 1973, dat het recht op abortus erkende, niet in steen gebeiteld staat.

De benoeming van Amy Coney Barrett moet vanaf 22 oktober bevestigd worden door een stemming in de Senaat. Het Hooggerechtshof zou op dat moment zes conservatieve rechters op negen tellen, een stevige meerderheid.