Florida City verkoopt witte zwanen die afstammen van een koppel dat ze ooit cadeau kreeg van de Britse Queen

Zwanen zijn het symbool van Florida City. Zeker al sinds 1923 leefden er zwanen in Lakeland, maar tegen 1953 waren ze allemaal opgegeten door krokodillen of ten prooi gevallen aan honden. Een vrouw uit Lakeland die in Engeland woonde, schreef toen een brief aan de koningin met de vraag om een koppel zwanen cadeau te geven aan de stad.

In Groot-Brittannië zijn de meeste zwanen technisch eigendom van het koningshuis. Een van de koninklijke titels van de Britse Queen is "Seigneur of the Swans" of "Heer van de zwanen". De koningin ging akkoord, als de inwoners van Florida City de transportkosten betaalden.