Streng waar het kan, de rest is jouw verantwoordelijkheid: zo gaat de politie de nieuwe regels controleren

En wat dan met de zaken die wél makkelijk te controleren zijn? Denk aan een nachtklok, of het sluiten van de cafés en restaurants. "De maatregelen zijn zeer duidelijk wat dat betreft. Daar zal dan ook streng opgetreden worden", zegt Vincent Houssin. "We zullen meer controleren", beaamt Carlo Medo. "Dat is het enige goede signaal. Ik denk dat iedereen zich bewust is dat de volksgezondheid in gevaar is", gaat Vincent Houssin verder. "We gaan dus streng optreden en we hebben dat de gemeentebesturen en de parketten zullen volgen." Ter herinnering, een corona-overtreding kost u over het algemeen 250 euro. Wie voor de politierechter belandt riskeert nog meer.