Hoe we de nieuwe coronamaatregelen mentaal kunnen verteren: "Je gaat door de modder, maar je weet waarom"

Kunnen we ook zelf iets doen om psychisch gezond te blijven? "Daarvoor hebben we onze 'plusjes' nodig, positieve prikkels die ons energie geven", legt Depreeuw uit. "Sociaal leven, samen sporten, samen genieten, ... Die 'plusjes' moeten in verhouding staan met de dingen die we moeten doen. Wanneer dat niet goed in evenwicht is, krijgen we stress, zijn we minder gelukkig."