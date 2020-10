Nieuw-Zeelanders belonen premier Jacinda Ardern met absolute meerderheid: waarom is ze zo populair?

De Nieuw-Zeelanders dachten af te zijn van corona, maar dat was te vroeg gejuicht. In augustus dook een nieuwe uitbraak op in Auckland, de grootste stad van het land, met nieuwe, strenge restricties en uitstel van de verkiezingen tot gevolg. Maar intussen zit heel het land weer op niveau 1.

De snelle en kordate aanpak van Ardern, met heldere en vooral empathische communicatie, leverde haar heel wat lof op. Zo hield ze bij het begin van de lockdown vanuit haar slaapkamer een vraag-en-antwoordsessie op sociale media met haar landgenoten. "Het team van 5 miljoen" (zoveel Nieuw-Zeelanders zijn er) werd een begrip in het land. Net als haar slogan "Be kind, be strong" (wees aardig, wees sterk).

Wat hield die kordate aanpak juist in? Nieuw-Zeeland sloot meteen de grenzen en maakte werk van intensieve contactopsporing, gecontroleerde quarantaines en uitgebreide testing. Daarbij moet natuurlijk wel gezegd dat het als eilandstaat makkelijker is om de grenzen te controleren. En niet alles verliep probleemloos, zo was er een incident waarbij enkele buitenlandse reizigers toch besmet het land waren doorgereisd. Sommige media verweten Ardern ook een gebrek aan transparantie.