Nederlandse koning Willem-Alexander breekt vakantie in Griekenland af na ophef

Gisterenavond is de koning met zijn gezin alweer teruggekeerd naar Nederland. "We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij", laat het koningspaar weten via de Rijksvoorlichtingsdienst.

Premier Rutte wist van de reis van het gezin, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. "De premier heeft altijd ministeriële verantwoordelijkheid", meldt de dienst.