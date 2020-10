Presidentsverkiezingen in een verscheurd Bolivia: keert de rust weer of vloeit er straks opnieuw bloed? 

Bolivia is in een perfecte storm verzeild geraakt, met een economie in diepe crisis en een ongeziene milieuramp, waarbij de noodtoestand van kracht is omdat duizenden hectaren Amazonewoud in vlammen blijven opgaan. Bovendien vestigt het land een triest wereldrecord inzake COVID-19, in verhouding tot het aantal inwoners. Onder de 11 miljoen Bolivianen vielen officieel al bijna 8.500 coronadoden, maar met 20% oversterfte kan het reële dodencijfer vele malen hoger liggen.