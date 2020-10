Presidentsverkiezingen in Guinée: meer angst voor geweld dan voor corona

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil in samenwerking met de Europese Unie en met de lokale partners de weerbaarheid van de bevolking vergroten. Zeker in deze coronatijd is dat een duurzame investering. "Enabel zet in op ondernemerschap en cursussen voor mensen die anders zouden emigreren én voor terugkeerders. We hebben projecten rond afvalbeheer in de hoofdstad Conakry en rond de basisrechten van meisjes en vrouwen", zegt Krista Verstraelen. "

"Toch zitten de mensen in Guinee vandaag meer in met de verkiezingen dan met corona", zegt Krista Verstraelen. "Ze zijn de politieke beloftes beu en gaan gebukt onder de spanning en het risico op geweld. Wij hebben zelf alle voorbereidingen getroffen voor wanneer het uit de hand zou lopen. Binnen blijven de volgende dagen is de boodschap."