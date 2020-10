Zoektocht naar vermiste jogger in recreatiedomein De Blaarmeersen in Gent: "Onrustwekkende verdwijning"

Pieter-Jan Huygens werd het laatst aan de Blaarmeersen gezien donderdag in de late namiddag. De dertiger uit Lede ging daar vaak joggen. Omdat hij niet terugkeerde, werd alarm geslagen.

Gisteren kamde de Cel Vermiste Personen al de Blaarmeersen uit. Zijn auto werd vlak bij het domein teruggevonden, maar de man zelf niet. "We houden alle hypotheses open", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Er zijn niet echt aanwijzingen dat er iets crimineel gebeurd is. Maar het is zeker onrustwekkend omdat het zijn gewoonte niet is om op die manier te verdwijnen."

Vandaag wordt voortgezocht naar de vermiste man. Bij de zoekacties werden al speurhonden en een helikopter ingezet. "Alles wordt bekeken wat zinvol kan zijn", luidt het.