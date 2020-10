10 coronabesmettingen in WZC Heyvis in Maasmechelen

Afgelopen week bleken 2 bewoners besmet te zijn met het coronavirus, die zijn onmiddellijk in kamerquarantaine gegaan. Later kwamen daar nog eens 2 bewoners bij die aan dezelfde tafel zaten als de eerste twee. Ook zijn er 6 personeelsleden positief getest op corona. “Het gaat om één groep die samenwerkten in het weekend,” vertelt burgemeester Raf Terwingen (CD&V), “ook die zijn thuis in quarantaine geplaatst."