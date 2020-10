Achtduizend soldaten zullen in Slovakije helpen bij coronatests

Alle beschikbare soldaten, politieagenten en brandweermannen worden voor het project ingezet, zei minister van Defensie Jaroslav Nad volgens nieuwsagentschap TASR, na afloop van een speciale ministerraad.

Of de tests vrijwillig of verplicht zullen zijn, blijft nog onduidelijk. Maar er is hevig gediscussieerd over de kwestie, zei premier Igor Matovic. Om succesvol te zijn, moeten volgens hem zoveel mogelijk burgers deelnemen. Anders dreigt een nationale lockdown.

Wegens de stijgende coronacijfers kondigde de regeringsleider zaterdag al de grootschalige testing in het hele land aan. Burgers zullen zich op ongeveer zesduizend plaatsen in het hele land gratis kunnen laten testen. Kinderen jonger dan tien jaar zullen uitgezonderd zijn. Voor de actie heeft de regering ongeveer 13 miljoen antigentests besteld, die snelle resultaten moeten geven. Komend weekend zou al voor een eerste keer proefgedraaid worden. De twee weekends erna zouden de andere tests plaatsvinden.

Op het eerste zicht lijkt het land, dat 5,4 miljoen inwoners telt, niet zwaar getroffen. Maar het land telt wel alleen overlijdens waarbij er geen andere doodsoorzaak kan aangetoond worden.