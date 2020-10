Besluit met nieuwe coronamaatregelen gepubliceerd in Staatsblad

Zoals bekend zullen horecazaken tijdelijk gesloten moeten blijven vanaf maandag, tenzij voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22 uur.

Bij het besluit wordt onder andere in overweging genomen "dat bepaalde activiteiten het risico op besmetting kunnen verhogen, onder meer voor zover ze niet kunnen worden uitgeoefend met een masker op of voor zover ze eerder zullen leiden tot het aannemen van gedrag dat niet in overeenstemming is met de gouden regels, waaronder deze van de social distancing (eten in een restaurant, drinken in een bar, deelnemen aan familie-, studenten- of andere feesten,...)". Er wordt vervolgens gesteld "dat dit de reden is waarom de meeste inrichtingen waar dit soort activiteiten plaatsvinden, gesloten moeten worden".

Het ministerieel besluit bepaalt verder ook een avondklok vanaf maandagnacht. Nauwe contacten worden verder beperkt. De maatregelen gelden tot en met 19 november.