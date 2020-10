Coronacijfers blijven onrustwekkend stijgen: hoe staan we er nu voor, vergeleken met de eerste golf in maart en april?

Het voordeel van de weekgemiddelden is dat weekendeffecten worden uitgefilterd. Want wie ziek is, gaat in het weekend minder snel een dokter opzoeken. In het weekend wordt dus ook minder getest, en worden minder patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het nadeel van de weekgemiddelden is dat de evolutie van de laatste dagen in die cijfers wordt uitgevlakt.