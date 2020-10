Het wordt stilaan te veel voor onze zorgverleners, kwart overweegt te stoppen: "Meerdere knipperlichten staan op rood"

"Als de zomermaanden al zouden gezorgd hebben voor een verhoging van de veerkracht, is daar nu nog weinig van te merken", klinkt het in een persbericht. "De impact van COVID-19 op de verschillende beroepsgroepen is niet te onderschatten. De gevolgen voor hun levenskwaliteit is groot. In juni was er een verbetering na de eerdere bevragingen in mei en april, maar die is nu al grotendeels tenietgedaan."