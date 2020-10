Deze Ronde van Vlaanderen zal om verschillende redenen de geschiedenisboeken ingaan. De oproep om in deze coronatijden thuis te kijken en niet naar het parcours te komen, werd goed opgevolgd. Dat leverde bijzondere beelden op. We zetten hieronder de editie van 2020 en 2019 naast elkaar. Sleep met de muis of mobiel met je vinger over de foto's om te vergelijken. (Let op: het inladen van de beelden kan eventjes duren.)