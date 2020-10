Koning Willem-Alexander terug in Nederland na dag in Griekenland

De Nederlandse koning Willem-Alexander is terug in Nederland na een wel zeer kort verblijf in Griekenland. Hij was vrijdag met zijn gezin op reis vertrokken, maar dat lokte veel protest uit, omdat de Nederlandse regering net had opgeroepen zo weinig mogelijk buitenlandse reizen te maken in strijd tegen het coronavirus. Gisterenavond landde de koning met zijn gezin op de Nederlandse luchthaven Schiphol.