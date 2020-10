Liveblog: aantal ziekenhuisopnames van mensen met COVID-19 blijft stijgen

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen en dat vertaalt zich ook in stijgende ziekenhuisopnames. De afgelopen week zijn bijna dubbel zoveel mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19 als de week voordien. In totaal liggen nu 2.255 mensen in het ziekenhuis met COVID-19 van wie 381 op intensieve zorg.