Opnieuw enkele honderden betogers in Puurs, ondanks verbod

In Puurs betogen opnieuw enkele honderden mensen, voornamelijk uit rechtse en Vlaams-nationalistische hoek, ondanks een verbod van de burgemeester. Ze willen hun ongenoegen uiten over een gewelddadig incident, waarbij een tiener aangevallen werd door enkele jongeren met een migratieachtergrond. Vrijdag was er ook al een betoging en ontstond oproer toen een autobestuurder door de menigte reed.