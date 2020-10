Premier De Croo: "We hebben drie prioriteiten: ziekenhuizen, scholen en essentiële bedrijven openhouden"

Over het sluiten van de restaurants verwijst De Croo ook naar het Nederlandse voorbeeld. Eind september is daar beslist om de restaurants open te houden met een sluitingsuur, maar twee weken later zegt minister-president Marc Rutte dat dat geen goede beslissing was, dat het niet gewerkt heeft. Daarom is deze week beslist de restaurants te sluiten. "Ik hoop dat we toch leren ten opzichte van wat andere landen doen."

De kritiek dat er vandaag een verschil is tussen de toestand in Vlaanderen en in Wallonië en Brussel, pareerde hij. "De vijand is het virus, niet de Franstaligen of Brusselaars. We leven in een klein land, en het duurt niet lang of het virus is overal."