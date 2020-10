Corona of niet: Urk, het meest christelijke dorp van Nederland, gaat op zondag naar de kerk: "Net nu extra belangrijk"

Op zaterdagavond heb ik een interview met dominee Uitslag, van de Eben Haëzerkerk. Hij ergert zich aan het beeld dat ontstaan is alsof de kerken in de Bijbelgordel zich niets aantrekken van de coronaregels. "We doen wel degelijk inspanningen. Mensen komen op uitnodiging, gezinnen en families hebben vaste plaatsen, zodat wij weten wie waar zit. Er is een gezondheidscheck aan de deur. Het aantal zangmomenten wordt drastisch ingekort. En we beperken natuurlijk ook het aantal kerkgangers: normaal zitten hier 1.000 mensen per dienst, nu 250." 250 is natuurlijk nog een pak meer dan de 30 in culturele centra van vergelijkbare grootte.

"Er is tot nu toe geen bewijs dat kerkdiensten mee verantwoordelijk zijn voor de grote verspreiding van het virus. Ook toen we deze zomer nog meer vrijheid kregen, is het niet in de christelijke dorpen dat de besmettingsgraad toegenomen is. Hier op Urk zijn er zelfs relatief weinig besmettingen", gaat dominee Uitslag verder.

