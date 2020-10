Grote verslagenheid na aanslag op leerkracht, Fransen straks massaal de straat op? "Onze toekomst is vermoord"

Of dat het beeld is dat ook de achttienjarige Tsjetsjeense terrorist van de leerkracht had valt te betwijfelen. Hij baseerde zich waarschijnlijk op de veelgedeelde video op YouTube, en de boodschap van islamistische drukkingsgroepen 'om die leerkracht te stoppen'. Want Samuel Paty had twee karikaturen van de profeet Mohammed getoond, die ooit waren gepubliceerd door het magazine Charlie Hebdo. Dat deed hij tijdens de les EMC - enseignement moral en civique - moraal en burgerzin dus. Eén van die karikaturen toont een naakte man op zijn knieën, van achteren bekeken.

Waardoor nu een dubbele vraag rijst. Enerzijds wordt de sociale mediacampagne op de korrel genomen, maar vooral de rol van radicale activisten wordt in vraag gesteld. Met name één man was bijzonder actief in het aanmoedigen van de verontwaardiging. Het gaat om Abdelhakim Sefrioui, vooral bekend als oprichter van het anti-Israëlische collectief Cheikh Yassine.

Hij riep een paar dagen voor de aanslag in interviews op om de leerkracht "onmiddellijk te schorsen". Hij was het ook die samen met de vader van een leerling naar het schoolhoofd stapte en dreigde met "manifestaties". Hij noemde Samuel Paty "geen leerkracht maar een schurk"- un voyou. Dat Sefrioui de hetze heeft opgepookt is wel duidelijk. Of hij de wet heeft geschonden is weer iets anders. Hij is in elk geval opgepakt en wordt verhoord, samen met tien anderen, veelal uit de omgeving van de dader. Vandaag nog is ook een vriend van de achttienjarige Tsjetsjeen opgepakt.