Singer-songwriter Meskerem Mees wint Humo's Rock Rally voor halfvolle AB

Of de winst of podiumplaatsen het begin zijn van de mainstream doorbraak voor de laureaten, valt af te wachten. De Rock Rally was in ieder geval het begin van de carrière van namen als Das Pop, dEUS, Milow, Goose, Jasper Erkens, Novastar, Noordkaap, Hickey Underworld, Steak Number Eight, Mintskov, Evil Superstars, School is Cool, Admiral Freebee, Absynthe Minded en Compact Disk Dummies. Maar er zijn evengoed voorbeelden te vinden van bands die na de winst geruisloos van de aardbol verdwijnen.