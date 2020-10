5 scholen in Ieper verplichten overal mondmaskers: "In de klas, eetzaal en op de speelplaats"

Veel leerlingen van de Sint-Maartensscholen zijn besmet of zitten in quarantaine thuis, omdat een van hun ouders of een broer of zus besmet is. Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA) onderhandelt vandaag met de onderwijskoepels over eventuele strengere maatregelen voor middelbare scholen. Maar daar hebben ze in Ieper dus niet op gewacht. Alle ouders en leerlingen kregen gisteren al een bericht dat het mondmasker vanaf nu altijd en overal op school verplicht is.

"Het was een moeilijke beslissing, maar de leerlingen en leerkrachten begrijpen wel dat het nodig is", zegt Pieter Roets van het VTI in Ieper. "Het mondmasker mag enkel afgezet worden tijdens de lunch op school. Als leerlingen zich in de eetzaal willen verplaatsen, moeten ze weer hun mondmasker opzetten."