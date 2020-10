Aantal oproepen Antigifcentrum stijgt dramatisch door coronacrisis

Harde cijfers

De lockdown kluisterde ons meer dan ooit aan ons huis. Bovendien begonnen we met z'n allen meer en meer ontsmettende producten te gebruiken, zoals alcoholhoudende handgels. En uit vrees voor het virus gebruikten we ook nog eens meer poetsmiddelen voor onze omgeving.

De gevolgen bleven niet uit. Het aantal ongevallen met chemische producten steeg de laatste maanden spectaculair:

5 keer meer ongevallen met handgels (1067 oproepen)

3 keer meer ongelukken met andere ontsmettingsmiddelen (565 oproepen)

Dubbel zoveel ongevallen met bleekwater (1024 oproepen)

Een kwart meer ongevallen met essentiële oliën, die als ontsmettingsmiddel gebruikt worden.

Campagne

Om de Belg bewust te maken van de gevaren lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid samen met het Antigifcentrum de campagne 'Lezen Voor Gebruik'.

“Want dat is altijd de eerste stap: de verpakking goed lezen,” zegt Jona De Leye van de FOD Volksgezondheid. “Soms moet je voorzorgsmaatregelen nemen. Wanneer je het etiket niet goed doorneemt, weet je misschien niet dat je handschoenen of een mondmasker moet dragen. Of dat je goed moet verluchten."

We gaan er nog te vaak van uit dat huishoudproducten amper gevaarlijk zijn omdat ze vrij te koop zijn. De Leye: “Niets is minder waar. Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten die iedereen vrij kan kopen.”

Let op met…

Handgel : kan bij spatten in het oog levenslange schade aanrichten. De gel is heel geconcentreerd (minimaal 40% alcohol).

Kinderen die een dosis alcoholgel inslikken kunnen zware effecten op de bloedsuikerspiegel ondervinden, omdat hun stofwisseling anders werkt dan bij volwassenen.

Bleekwater : is heel goedkoop en volop verkrijgbaar. Sommigen gebruiken het daarom als vervanger voor handgel. Maar na een aantal keren kan de huid levenslang beschadigd raken.

Mensen beginnen uit smetvrees bovendien meer te experimenteren, maar het combineren van producten houdt een risico in. Javel in combinatie met wc-reiniger zorgt bijvoorbeeld voor irriterende dampen.

Essentiële oliën : gebruiken om de huid te ontsmetten kan leiden tot brandwonden.

Kinderen

De helft van alle ongevallen gebeurt met kinderen van 1 tot 4 jaar. Logisch dat een groot deel van de campagne zich richt op jonge ouders.

De Leye “We willen hen beter inlichten over de gevaren van ontsmettingsmiddelen, maar evengoed producten als slakkenkorrels, rattenvergif...”

Dit kun je zelf doen om je kinderen te beschermen: