Achtergelaten koelkast met huiswerk doet sluikstorters de das om in Berchem

Het wijkteam van Berchem merkte twee sluikstorten op in de Willem Van Laarstraat en de Patriottenstraat. Op één plek stond een achtergelaten koelkast. In de koelkast stak een boekentas met het huiswerk van twee kinderen. Aan de hand van de twee namen werd een bewoner van de straat geïdentificeerd. Die moest toegeven dat hij verantwoordelijk was voor het sluikstort. Het andere stort bestond uit paletten en verpakkingsmateriaal. Dat kon gelinkt worden aan producten die in een winkel om de hoek verkocht werden. Ook daar moest de sluikstorter zijn fout toegeven en kreeg hij de rekening gepresenteerd.